Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Angelino'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

ANGELINO'DAN İLK AÇIKLAMALAR

"Erden Timur'un en başından beri bana yaklaşımı kilit faktörlerden biri oldu. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum. Bir an önce Galatasaray taraftarı önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Galatasaray'da olmak harika bir duygu. Epey bir süredir bugünün gelmesini bekliyordum."