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Spor

Angelino: Yalan haberlere inanmayın

Galatasaray, Paulo Dybala'yı transfer etmek için görüşmelerini sürdürürken İtalyan basınından flaş bir iddia gelmişti. Dybala'nın Roma'dan takım arkadaşı ve eski Galatasaraylı Angelino, kendisine yöneltilen iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2024 Çarşamba 23:19 - Güncelleme:
Angelino: Yalan haberlere inanmayın
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Galatasaray, Paulo Dybala'yı transfer etmek için görüşmelerini sürdürürken İtalyan basınından flaş bir iddia gelmişti.

Dybala'nın Roma'dan takım arkadaşı Angelino, kendisine yöneltilen iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU BİR YALAN"

İtalya basınında çıkan Nicolo Schira imzalı haberde, Roma forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Angelino'nun, Paulo Dybala'yı Galatasaray'a gitmemesi konusunda uyardığı iddia edilmişti.

Haberi yalanlayan Angelino, "Yalan haberlere inanmayın. Ben bulunduğum takımlar hakkında asla kötü konuşmam." ifadelerini kullandı.

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