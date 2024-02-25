Avrupa Ligi son 16 Play-Off turunda Sparta Prag'a elenen Galatasaray'da , Avrupa'ya veda edene kadar, Angelo Preciado'nun performansı da iz bırakmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un temposunu çok beğendiği Ekvadorlu oyuncu, yeni sezon transfer sezonunda ilk sıradan giriş yaparken, Galatasaraylıların aktif olarak hareket halinde olduğu öğrenildi.

"KULÜBÜMLE ANLAŞIN, GELİRİM"

Karşılaşma sonrasında hem Preciado hem de menajeriyle temas kuran sarı kırmızılıların, "Kulübümle anlaşırsanız neden olmasın. Galatasaray'da oynamak benim için bir gururdur" belirtildi. Galatasaray Yönetimi şimdi de Prag ücretiyle görüşüp, uygun bir bonservis bedeli karşılığında bu transferi bitirmeye çalışır.

BU STRATEJİ SÜRECEK

Taraflar, söz kesmeyi başarırsa, Galatasaray'la sezon sonunda kontratı bitecek olan ve sakatlığı devam eden Serge Aurier ile yeni bir sözleşmenin yapılmayacağı öğrenildi. Aslan'ın ana planı, Köhn ve Preciado gibi iki hızlı ve hücumda etkili bir şekilde bekleyip takım çalışmak ve ilerleyen dönemlerde bu oyunculardan büyük paralar kazanabilmek.