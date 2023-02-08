Angelo Sagal deprem anını anlattı! ''4 yaşındaki çocuğum, evi canavarın taşıdığını söyledi''

29 yaşındaki futbolcu, "Birdenbire uyandık. Sürekli siren sesleri duyuluyordu, her şey tarifsizdi. 4 yaşındaki çocuğum, evi canavarın taşıdığını söyledi. Korkunçtu. İnsanlar koşturuyordu. Sözleşmem haziranda bitiyor ve ne olacağını göreceğiz. Şu anda bir çıkış yolum olsaydı, kişisel sorunum veya takımda devam etmek istemediğim için değil, ailemin iyiliği için ayrılırdım" dedi.

YUMUŞAK BAŞLAYIP YÜKSELDİ

Tecrübeli oyuncu, "Hemen kalkmamız gerekiyordu. Eşim çocuğumuzu aldı. Kapı eşiğinde durduk. Çok yumuşak başladı ve birden şiddeti artmaya başladı. Bütün sokaklar karla dolu, bu yüzden dışarı çıkmak zor. Buradaki ve yakınlardaki diğer şehirlerdeki ulaşım yolları bir anda kapandı. Çıkış yolu yok. Artçı sarsıntılar yaşandığı için ne yapacağımızı şaşırdık. Kendimize su ve yiyecek bir şeyler aramak için dışarı çıkmak istedik, ancak hiçbir yere hareket edemedik" diye konuştu.

BAZI FUTBOLCULAR VEFAT ETTİ

Şilili futbolcu, "Türk meslektaşlarım bana şehir merkezinin tarif edilemez olduğunu söyledi. Birçok futbolcu arkadaşım, çok yüksek binalarda yaşıyor. Kulübe tarzı yerlere gittiler. Bazı futbolcuların hayatını kaybettiğini de öğrendim. Bunlar ne kötü haberler! İnsanlar molozların arasında ve altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ama hava şartları da çok kötü. Aynı anda gidilmesi gereken birçok yer olduğu için de işler daha da zorlaşıyor" açıklamasında bulundu.