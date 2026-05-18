Anıl Yaşar, Fenerbahçe taraftarından özür diledi

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak lige tutunmayı başardı.

Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar'ın attıkları 3. gol sonrası Fenerbahçeli taraftarlara yönelerek yaptığı sevinç olay oldu.

23 yaşındaki stoper, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Fenerbahçe taraftarından özür diledi. Genç oyuncu, yaşananların yanlış anlaşıldığını belirterek kimseyi hedef almadığını vurguladı.

İşte Seyfettin Anıl Yaşar'ın açıklaması;

"Öncelikle dün oynanan maçın ardından ligde kalmayı başardığımız için tüm takım arkadaşlarımı ve Eyüpspor camiasını gönülden kutluyorum. Ancak şahsım adına bu mutluluk ne yazık ki çok kısa sürdü.

Sosyal medyada benimle ilgili yapılan paylaşımlar sonrası büyük bir üzüntü yaşadım. Eyüpspor'a devre arasında katıldım. Yeni kurulmuş bir takım vardı ama ligde kalma hedefi konusunda hem hocalarımızın hem de takım arkadaşlarımın büyük bir inancı bulunuyordu. Ben de kulübüm için elimden gelenin fazlasını yapmak istiyordum. Fakat ne yazık ki psikolojik olarak beni çok etkileyen bir sakatlık yaşadım.

Takımıma yardımcı olamadığım için büyük üzüntü duyarken, bir an önce geri dönebilmek adına da her şeyimi ortaya koyuyordum. Her maça bir final gibi çıkıyor, her karşılaşmada tüm gücümüzü sahaya yansıtıyor ve ardından yeni bir finale hazırlanıyorduk. Anlatması kolay olsa da bu süreç psikolojik olarak oldukça yıpratıcıydı.

Dün de herkes gibi takımımı ligde tutabilmek için tüm varlığımla sahadaydım. Maç sırasında saha kenarında ısınırken tribünde bulunan münferit 3-4 kişi, yalnızca bana ve aileme yönelik sürekli küfür ve hakaretlerde bulundu. Buna rağmen hiçbir şekilde diyaloğa girmedim. Ancak bizi ligde tutacak beraberlik golünü bulduğumuz anda duygusal bir patlama yaşadım.

Videoda yer alan görüntüm; herhangi bir camiaya, takıma ya da taraftar grubuna yönelik bir sevinç gösterisi değildi. Tamamen o an tribünde bulunan münferit birkaç kişiye karşı verilmiş, bütün sezonun birikmiş psikolojik yükünün dışa vurumuydu. Sonrasında bir takıma atfedilmiş gol sevincinin yapay zeka ile görselinin oluşturulup sosyal medyada dolaşıma sokulması, bana ve aileme yönelik hakaretleri arttırarak devam ettirdi. Dün yapmış olduğum açıklamada da yapay zeka olarak vurguladığım görsel oydu, video değildi.

Ben, ümit milli formayı taşımış ve formasını giydiği her takım için elinden gelenin en iyisini vermeye çalışmış bir futbolcuyum. Ne yazık ki bu süreçte ligde kalmanın mutluluğunu doyasıya yaşayamadım. Ben her zaman sadece futbolum ile konuşulmak isterdim. Beni asıl üzen şey edilen küfürler değil; istemeden insanların kalbini kırmış ve onları üzmüş olma ihtimalidir. Çünkü ben hiçbir zaman böyle biri olmadım.

Bu nedenle kırdığım, kızdırdığım ya da üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum.

Seyfettin Anıl Yaşar"