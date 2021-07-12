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Spor

Anıl Yaşar, Rizespor'la anlaştı

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup eklplerinden Afjet Afyonspor forması giyen Seyfettin Anıl Yaşar'ı transfer etti.

DHA12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:00
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Çaykur Rizespor, kadrosuna bir isim daha ekledi. Geçtiğimiz sezonu Afjet Afyonspor formasıyla tamamlayan 19 yaşındaki savunmacı Seyfettin Anıl Yaşar, gelecek sezondan itibaren Karadeniz ekibinin formasını giyecek. Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Takım kadrosuna da çağrılan Yaşar, bugünkü sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi imzayı atacak.

Geçtiğimiz sezon Afyonspor formasını 24 kez giyen genç savunmacı, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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