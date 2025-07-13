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Spor

Ankara Keçiörengücü 2 transferi duyurdu

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ve stoper Mexer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 12:18 - Güncelleme:
Ankara Keçiörengücü 2 transferi duyurdu
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Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ve stoper Mexer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre mor-beyazlı takım, son olarak Iğdır FK'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı 2 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı.

Ankara Keçiörengücü, ayrıca son olarak Bandırmaspor'da forma giyen defans oyuncusu Mexer (Edson Andre Sitoe) ile de 1 yıllık anlaşma sağladı.

Açıklamada, iki futbolcu için, "Kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

  • Mexer
  • İbrahim Akdağ
  • transfer
  • Ankara Keçiörengücü

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