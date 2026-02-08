İSTANBUL 12°C / 8°C
8 Şubat 2026 Pazar
  • Ankara Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı
Spor

Ankara Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

8 Şubat 2026 Pazar 17:06
Ankara Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Keçiörengücü, Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Mame Diouf, 45+7. dakikada penaltıdan Junior Fernandes ve 63. dakikada Odise Roshi attı. Bandırmaspor'un tek golünü 82. dakikada Enes Aydın attı.

Bandırmaspor'da Douglas Tanque 35, Ankara Keçiörengücü'nde ise İbrahim Akdağ 39. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından ligde bir hafta aranın ardından kazanan Ankara Keçiörengücü, 36 puana yükseldi. Ligde dört maç sonra kaybeden Bandırmaspor da 36 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, evinde Serik Spor'u ağırlayacak.

Stat: Aktepe

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Ramazan Ufuk Avdaş, Kerem Kalkan

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 75 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere (Dk. 90 Süleyman Luş), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 65 Diaby), Fernandes (Dk. 65 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 90 Ali Akman), Diouf

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Badji), Atınç Nukan, Enes Aydın, Kerim Alıcı, Mucahit Albayrak (Dk. 67 Emirhan Acar), Fall (Dk. 67 Kaan Akyazı), Abdülkadir Parmak (Dk. 81 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 81 Yusuf Can Esendemir), Kehinde, Tanque

Goller: Dk. 45+1 Diouf, Dk. 45+7 Fernandes (Penaltıdan), Dk. 64 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 83 Enes Aydın (Bandırmaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 36 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 39 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 15 İbrahim Akdağ, Dk. 60 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+6 Mücahit Albayrak (Bandırmaspor)

