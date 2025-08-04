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Spor

Ankara Keçiörengücü, Hakan Bilgiç transferini duyurdu

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Bilgiç'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 12:57 - Güncelleme:
Ankara Keçiörengücü, Hakan Bilgiç transferini duyurdu
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Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Hakan Bilgiç'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Hakan Bilgiç ile anlaşmaya varmıştır. Hakan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Sağ ve sol bek pozisyonlarında oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, daha önce Brussels, Elazığspor, Sivasspor, Adana Demirspor, Boluspor ve Bandırmaspor'da forma giydi.

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  • Ankara Keçiörengücü
  • Hakan Bilgiç

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