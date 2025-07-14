İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2025 Pazartesi / 19 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,235
  • EURO
    47,02
  • ALTIN
    4328.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankara Keçiörengücü, Junior Fernandes'i transferini duyurdu
Spor

Ankara Keçiörengücü, Junior Fernandes'i transferini duyurdu

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, 37 yaşındaki deneyimli oyuncu Junior Fernandes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Ankara Keçiörengücü, Junior Fernandes'i transferini duyurdu
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, son olarak Esenler Erokspor'da forma giyen hücum oyuncusu Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'müz, Junior Fernandes ile anlaşmaya varmıştır. Fernandes'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

37 yaşındaki Şilili futbolcu, geçen sezon Esenler Erokspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 36 maçta 13 gol attı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.