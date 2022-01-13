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Spor

Ankara Keçiörengücü, Kayserispor'dan Anthony Uzodimma'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, Süper Lig takımlarından Kayserispor'dan Anthony Uzodimma'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

DHA13 Ocak 2022 Perşembe 19:16 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 19:16
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Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Uzodimma'yi kiraladı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserisporlu futbolcu Anthony Uzodimma, 1'inci Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'ne kiralık olarak gitti. Geçen sezon Giresunspor'a kiralık olarak gönderilen 22 yaşındaki futbolcu 2021 - 2022 sezonun ilk yarısında Kayserispor formasıyla 3 lig 2 de Türkiye Kupası maçı oynadı. Nijeryalı ön libero Uzodimma'nın sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

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