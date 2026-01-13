İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Ankara Keçiörengücü, Ousmane Diaby'yi transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Gineli kanat oyuncusu Ousmane Diaby'yi renklerine bağladı.

13 Ocak 2026 Salı 18:45
Ankara Keçiörengücü, Ousmane Diaby'yi transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Gineli futbolcu Ousmane Diaby'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Gine'den 2004 doğumlu kanat oyuncusu Ousmane Diaby ile 3.5 yıllığına anlaşmaya varmıştır." denildi.

Türkiye'de daha önce 2021-2022 sezonunda Gençlerbirliği forması da giyen Diaby'nin geçen sezon çalışmalarına Association Sportive Monument Libre de Kaloum Spor Akademisi'nde devam ettiği bildirildi.

