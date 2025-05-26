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Spor

Ankara Keçiörengücü, Sedat Ağçay için kararını verdi

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Sedat Ağçay için kararını verdi Başkent ekibi teknik adamla yola devam etmeyeceğini duyurdu.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 13:05 - Güncelleme:
Ankara Keçiörengücü, Sedat Ağçay için kararını verdi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, gelecek sezon teknik direktör Sedat Ağçay ile yola devam edeceklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda teknik direktörümüz Sedat Ağçay ile yolumuza devam ediyoruz. Sedat hocamıza yeniden hoş geldin diyor, görevinde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sedat Ağçay, başkent ekibini 2024-2025 sezonunun son 7 haftasında çalıştırmıştı. Ağçay yönetiminde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Ankara Keçiörengücü, sezonu 51 puanla 14. sırada tamamlamıştı.

  • Sedat Ağçay
  • Ankara Keçiörengücü
  • teknik direktör

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