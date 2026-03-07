İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankara Keçiörengücü, Sivasspor'u tek golle yıktı
Spor

Ankara Keçiörengücü, Sivasspor'u tek golle yıktı

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 16:06 - Güncelleme:
Ankara Keçiörengücü, Sivasspor'u tek golle yıktı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Özbelsan Sivasspor'u 1-0 yendi.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Pekmezci, Oğuzhan Yazır

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Charisis, Cihat Çelik (Dk. 67 Avramovski), Kamil Fidan (Dk. 46 Bekir Böke), Okoronkwo (Dk. 46 Malle), Ethemi, Manaj

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere, İshak Karaoğul (Dk. 86 Wellington), İbrahim Akdağ, Rroca (Dk. 68 Halil Can Ayan), Roshi, Ezeh (Dk. 86 Diaby), Diouf (Dk. 68 Fernandes)

Gol: Dk. 35 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+1 Charisis (Özbelsan Sivasspor), Dk. 90+3 Wellington (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 89 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor), Dk. 60 İshak Karaoğul, Dk. 82 Abdullah Çelik, (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.