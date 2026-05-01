1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
  • Ankara Keçiörengücü, tarihinde ilk kez play-off'a kalmak istiyor
Spor

Ankara Keçiörengücü, tarihinde ilk kez play-off'a kalmak istiyor

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Ankara Keçiörengücü, yarın deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Başkent ekibi, rakibini yenmesi durumunda tarihinde ilk kez adını play-off'a yazdıracak.

Ankara Keçiörengücü, tarihinde ilk kez play-off'a kalmak istiyor
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Emimevim Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ankara Keçiörengücü 57 puanla ligde yedinci sırada yer alırken, Ümraniyespor ise 46 puanla 15. sırada bulunuyor.

Geçen hafta sahasında Manisa FK'yi 2-1 yenen Ankara Keçiörengücü, play-off'a kalmak için büyük bir avantaj yakalamıştı.

Başkent ekibi Eminevim Ümraniyespor'u yenmesi durumunda tarihinde ilk kez adını play-off'a yazdıracak.

