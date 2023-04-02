Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz: Şans da bizim yanımızda değildi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, Tuzlaspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Üçüncü dakikada gol yiyip de ilk yarıda 3 tane gol kaçırıyoruz. İki penaltıdan yararlanamıyoruz. Bu kadar gol kaçırıyoruz ve sahadan mağlup ayrılıyoruz. Şans da bizim yanımızda değildi. O nedenle mağlup ayrıldık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor'u konuk eden Ankara Keçiörengücü, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, ilk dakikalarında gol yemelerine rağmen oyundan düşmediklerine dikkat çekerek, "46 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Üçüncü dakikada gol yiyip de ilk yarıda yüzde 100 3 tane gol kaçırıyoruz. Devreye giriyoruz, akabinde iki penaltıdan yararlanamıyoruz. Bu kadar gol kaçırıyoruz ve sahadan mağlup ayrılıyoruz. Bu futbolun doğasında var. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Şans da bizim yanımızda değildi. O nedenle mağlup ayrıldık" şeklinde konuştu.

"PLAY-OFF'UN İÇİNDE KALMAK İÇİN PUAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK"

Play-off'un içinde kalmak için sonraki maçlarda puan almaları gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu haftayı BAY geçeceğiz. İnşallah bundan sonraki haftalarda telafi ederiz. 47 puanda kaldık. Rakiplerimiz bize iyice yaklaştık. Play-off'un içinde kalmak için puan kaybına tahammül yok. Bundan sonraki maçlarda mutlaka ve mutlaka puan almamız gerekiyor. Önümüzde 6 puanlık Malatya ve Adana maçları var ama bu da yetmeyebilir. Bundan sonraki maçlarda çok daha dikkatli ve verimli oynamalıyız ki play-off grubunda kalalım" değerlendirmesinde bulundu.