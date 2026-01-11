İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankara Keçiörengücü'nden 5 gollü zafer
Spor

Ankara Keçiörengücü'nden 5 gollü zafer

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

AA11 Ocak 2026 Pazar 17:28 - Güncelleme:
Ankara Keçiörengücü'nden 5 gollü zafer
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-0 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi puanını 29'a yükseltirken, konuk ekip Atakaş Hatayspor 6 puanda kaldı. Karşılaşmada 4 gol atarak yıldızlaşan Senegalli Mame Diouf, bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı.

Aktepe Stadı'ndaki müsabaka, kar yağışı altında oynandı. Karşılaşma, sahada çizgilerinin belirginleştirilmesi için yapılan çalışmalar nedeniyle 7 dakika gecikmeli başladı.

Hakem Asen Albayrak, kar yağışı dolayısıyla 21. dakikada maçı durdurarak ceza sahası çizgilerinin temizlenmesini istedi.

Görevliler, devre arasında da zeminde kar temizliği çalışması yaptı, saha çizgileri kırmızı renkle boyandı.

Öte yandan Atakaş Hatayspor'un yedek kulübesinde 5 oyuncu yer aldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Asen Albayrak, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 75 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul (Dk. 67 Erkam Develi), İbrahim Akdağ (Dk. 83 Alper Burak Duman), Roshi (Dk. 67 Tahsin Özer), Halil Can Ayan, Ezeh (Dk. 76 Süleyman Luş), Diouf

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir (Dk. 66 Melih Şen), Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Engin Can Aksoy, Mustafa Said Aydın (Dk. 83 Abdulkadir Adıyaman), Ali Yıldız (Dk. 66 Cemil Berk Aksu), Oğuzhan Matur, Eren Güler (Dk. 67 Barış Uzel), Ünal Emre Durmuşhan, Deniz Aksoy

Goller: Dk. 33, 45+1, 72 ve 88 Diouf, Dk. 63 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Dk. 12 Hüseyin Bulut (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

  • Atakaş Hatayspor
  • Ankara Keçiörengücü
  • Trendyol 1. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.