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Spor

Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü açıklandı

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'nde Ahmet Cingöz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Tahsin Tam getirildi.

AA6 Şubat 2024 Salı 15:31 - Güncelleme:
Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü açıklandı
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Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Tahsin Tam oldu.

Başkent ekibinde dün görevine son verilen Ahmet Cingöz'ün yerine Tahsin Tam getirildi.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz teknik direktör Tahsin Tam ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." denildi.

Ankara Keçiörengücü, 21 haftanın geride kaldığı Trendyol 1. Lig'de 23 puanla 13. sırada yer alıyor.

Tahsin Tam, daha önceden Bodrum FK, Karacabey Belediye Spor, Bursaspor ve Çorum FK'da teknik direktörlük görevi yaptı.

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