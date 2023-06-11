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Spor

Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlük görevi için Serhat Gülpınar ile anlaştığını duyurdu.

AA11 Haziran 2023 Pazar 15:31 - Güncelleme:
Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu
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Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Serhat Gülpınar ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Ankara Keçiörengücü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Serhat Gülpınar'la prensip anlaşmasına vardı. Ankara Keçiörengücü'müze hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunda play-off'a kalma umutlarını son haftaya kadar sürdüren Ankara Keçiörengücü, ligi 56 puanla ve 9. sırada bitirmişti.

Ankara Keçiörengücü, geçen sezon teknik direktör olarak Taner Taşkın, Ahmet Cingöz ve Tacettin Bakacak ile çalışmıştı.

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