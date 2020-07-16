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Spor

Ankara Tenis Kulübü'nde 3 pozitif vaka

Türkiye Tenis Federasyonu, Ankara Tenis Kulübü'nde antrenör, sporcu ve velilere yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 2 kondisyoner ve 1 antrenörün sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 17:33 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:33
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Federasyondan yapılan açıklamada, 14 Temmuz Salı günü Ankara Tenis Kulübü'nde görevli bir kondisyonerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yapılan testler sonucunda, iki koronavirüs vakasının daha tespit edildiği bildirildi.

Kulüpte dezenfeksiyon işlemleri başlatılırken, kulüpte antrenmanları devam eden Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcu programlarının iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili gerekli bilginin TOHM Koordinatörlüğü'ne verilerek, TOHM sporcularının antrenmanlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki kortlarda devam ettiği kaydedildi.

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