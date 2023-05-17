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Spor

Ankara'da eşitlik bozulmadı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 22:31 - Güncelleme:
Ankara'da eşitlik bozulmadı
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma son dakika golüyle 1-1 sona erdi.

Maçın ilk yarısında gol olmazken konuk ekip Antalyaspor, rakip kaleye yolladığı 3 şutta da gol bulamadı. İkinci yarıda 68. dakikada Güray Vural'ın golüyle öne geçen Antalyaspor, maçın son dakikalarında soğuk duş yaşadı. 90+3'te Milson'un golüyle Ankaragücü eşitliği yakalayarak 1 puanı son dakikada kurtarmış oldu.

Bu sonuçla Ankaragücü 36, Antalyaspor ise 37 puana yükseldi.

Bir sonraki hafta ise Antalyaspor sahasında Başakşehir'i ağırlarken Ankaragücü ise Ümraniyespor'a konuk olacak.

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