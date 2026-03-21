Ankara'da gol yağmuru! Keçiörengücü'den 7 gollü galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 yendi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Berkay Erdemir, Enes Biroğlu, Batuhan Bıyıklı
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Erkam Develi), Roshi (Dk. 67 Enes Yılmaz), Halil Can Ayan (Dk. 67 Fernandes), Diaby (Dk. 78 Mehmet Efe Çakmak), Diouf (Dk. 46 Ali Akman)
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 78 Halil Eray Aktaş), Yusuf Buğra Demirkıran (Dk. 59 Eymen Namlı), Ali Fidan, Yücel Gürol (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Mert Menemencioğlu, Kayra Saygan (Dk. 59 Çağlar Çelenk), Toprak Bayar (Dk. 46 Aykut Sarıkaya), Kürşat Türkeş Küçük, Osman Kaynak, Gökdeniz Tunç
Goller: Dk. 15 ve 23 Diouf, Dk. 34 Hüseyin Bulut, Dk. 52 İshak Karaoğul, Dk. 76 Diaby, Dk. 88 Ali Akman, Dk. 90+6 Mehmet Efe Çakmak (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 41 Abdullah Çelik, Dk. 90+3 Hüseyin Bulut (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)