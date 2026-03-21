İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Ankara'da gol yağmuru! Keçiörengücü'den 7 gollü galibiyet
Ankara'da gol yağmuru! Keçiörengücü'den 7 gollü galibiyet

Keçiörengücü, Diouf'un 2 golle öne çıktığı maçta Adana Demirspor'u 7-0'lık farklı bir skorla mağlup etti.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 yendi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Berkay Erdemir, Enes Biroğlu, Batuhan Bıyıklı

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Erkam Develi), Roshi (Dk. 67 Enes Yılmaz), Halil Can Ayan (Dk. 67 Fernandes), Diaby (Dk. 78 Mehmet Efe Çakmak), Diouf (Dk. 46 Ali Akman)

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 78 Halil Eray Aktaş), Yusuf Buğra Demirkıran (Dk. 59 Eymen Namlı), Ali Fidan, Yücel Gürol (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Mert Menemencioğlu, Kayra Saygan (Dk. 59 Çağlar Çelenk), Toprak Bayar (Dk. 46 Aykut Sarıkaya), Kürşat Türkeş Küçük, Osman Kaynak, Gökdeniz Tunç

Goller: Dk. 15 ve 23 Diouf, Dk. 34 Hüseyin Bulut, Dk. 52 İshak Karaoğul, Dk. 76 Diaby, Dk. 88 Ali Akman, Dk. 90+6 Mehmet Efe Çakmak (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 41 Abdullah Çelik, Dk. 90+3 Hüseyin Bulut (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

ÖNERİLEN VİDEO

Pitbull dehşeti kamerada: Az kalsın parçalara ayırıyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.