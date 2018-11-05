Ankara'da Koray Şener'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener hakkında, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe -Galatasaray derbisini izlemek için geldiği İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Koray Şener hakkında, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Okan Ç.(23), Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesinde yakalandı.
(AA)
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