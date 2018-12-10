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Ankaragücü - Başakşehir (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 15.hafta maçında lider Başakşehir, Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor...

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Ankaragücü'nün 11'i: Altay - Djedje - Yalçın - Kone - Pinto - Moulin - Faty - Cerci - İlhan - Mokhtar - Kubilay

Başakşehir'in 11'i: Mert Günok - Clichy - Epureanu - Caiçara - Mahmut Tekdemir - Emre Belözoğlu - İrfan Can - Visca - Mossoro - Napoleoni - Bajic

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