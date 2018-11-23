Ankaragücü - Beşiktaş maçının stadı değişti
Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak maç Kayseri'ye alındı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda zeminin elverişsiz olması nedeniyle stada değişiklik yaşandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, zeminin bozuk olmasını gerekçe göstererek mücadelenin bu statta oynanamayacağını bildirdi.
Ankaragücü ile Beşiktaş arasında cumartesi günü 19:00'da oynanacak karşılaşmanın Kayseri Kadir Has Stadı'nda yapılacağı öğrenildi.
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