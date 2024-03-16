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Spor

Ankaragücü 3 puanı hatırladı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde konuk ettiği Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Başkent ekibi, bu sonuçla 7 hafta sonra galibiyet almış oldu.

16 Mart 2024 Cumartesi 18:31 - Güncelleme:
Ankaragücü 3 puanı hatırladı!
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Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 57. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci ve 67. dakikada Ali Sowe attı. Başakşehir'in tek golü 80. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.

BAHADIR'DAN 14 YIL SONRA İLK

Ankaragücü'nde ikinci golü atan Ali Sowe'ye asisti yapan isim kaleci Bahadır Güngördü oldu. Bahadır, Nisan 2010'dan (Serkan Kırıntılı) bu yana Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.

Ankaragücü, bu galibiyetle birlikte ligde 7 hafta sonra kazandı. Başakşehir, 3 maç sonra kaybetti.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, ligde 33 puana yükseldi. Başakşehir ise 42 puanda kaldı.

Ankaragücü, milli aranın ardından Antalyaspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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