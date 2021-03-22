İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2021 Pazartesi / 9 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,88
  • EURO
    9,4114
  • ALTIN
    438.739
  • BIST100
    1404.34
Spor

Ankaragücü, 7 gün Antalya'da

Ankaragücü, lige verilen milli maç arasında Antalya'da kampa girdi. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki kamp, 7 gün sürecek.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 13:14 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 13:14
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Antalya'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından dünü izinli geçiren başkent temsilcisi, hava yoluyla Antalya'ya gitti.

Konaklayacağı otele yerleşen sarı-lacivertli takım, kamptaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki kamp, 7 gün sürecek.

Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 29 puan toplayan MKE Ankaragücü, 18'inci sırada yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.