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Spor

Ankaragücü ağır yaralı!

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Ankaragücü evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü, Alanyaspor'a 1-4 yenilerek son sırada kaldı.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 20:30 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 20:30
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Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Ankaragücü evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor deplasmanda 4-1 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 64. dakikada Cisse, 67. dakikada Onur, 78. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 90. dakikada Fernandes ile geldi. Ankaragücü'nün tek sayısını ise 58. dakikada oyuna giren Rivas 82. dakikada kaydetti. Ankaragücü'nde Orgill, 44. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Marafona'yı geçemedi.

SON SIRADA KALDI

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Alanyaspor üst sıralara doğru yeni bir hamle yaptı ve 48 puana yükseldi. Kümede kalma mücadelesindeki Ankaragücü ise 4 maçlık galibiyet özleminin ardından 25 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor evinde Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

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