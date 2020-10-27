İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2020 Salı / 10 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1733
  • EURO
    9,6811
  • ALTIN
    501.503
  • BIST100
    1152.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Galatasaray maçının iptalini isteyebiliriz
Spor

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Galatasaray maçının iptalini isteyebiliriz

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a konuk olacak MKE Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert katıldığı canlı yayında, 'Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz.' dedi.

27 Ekim 2020 Salı 19:35 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 19:39
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, koronavirüs vaka sayısının kulüpte gün geçtikçe arttığını belirterek, 7. haftada oynayacakları Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebileceklerini kaydetti.

Kulüpte 7'si futbolcu toplam 9 kişinin testinin pozitif çıktığını belirten Mert, "Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzerinde olursa oynama taraftarıyız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Ankaragücü maçının, 31 Ekim Cumartesi 19:00'da başlaması planlanıyor.

TFF yönetmeliği gereği, bir takımın sahaya çıkması için en az 14 futbolcusunun sağlıklı olması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.