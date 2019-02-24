İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ankaragücü, B.B. Erzurumspor'u 90+3'te devirdi

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın takımı Ankaragücü ile Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Erzurumspor kozlarını paylaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı. Ankaragücü 25. dakikada Tyler Boyd'un golüyle öne geçerken, Erzurumspor'da Kristian Opseth skoru eşitledi. Konuk takımda Kristian Opseth 73. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Başkent ekibinde Jamaikalı golcü Dever Orgill 90+3'te sahne alarak takımına 3 puanı getirdi.
 
Alınan bu sonucun adından Ankaragücü puanını 27 yaparken, son üç haftada hanesine 7 puan yazdırdı. Erzurumspor 21 puanda kaldı.
 
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Erzurumspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
 
MUSTAFA KAPLAN BAYILDI
 
Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, Orgill'in attığı golden sonra yaşanan sevinç sırasında burnundan bir sakatlık geçirdi. Baygınlık geçiren Kaplan, kısa süre sonra yeniden ayağa kalktı. Yüzüne darbe alan Mustafa Kaplan'a buz tedavisi yapıldı.
 

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TBMM'nin 29'uncu başkanı Şentop oldu

TBMM'nin 29'uncu başkanı Şentop oldu

Korkutan uyarı: Yeni bir DEAŞ oluşuyor

Korkutan uyarı: Yeni bir DEAŞ oluşuyor

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Guaido'dan dünyaya 'darbe' teklifi: Bütün seçenekleri düşünün

Guaido'dan dünyaya 'darbe' teklifi: Bütün seçenekleri düşünün

Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Yazık! Doğru konuş

Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Yazık! Doğru konuş

AB çatırdıyor: İngiltere'den sonra bir ülkede daha 'ayrılık' sesleri

AB çatırdıyor: İngiltere'den sonra bir ülkede daha 'ayrılık' sesleri

Gezi provokatörlerinin ihanet görüşmeleri ortaya çıktı

Gezi provokatörlerinin ihanet görüşmeleri ortaya çıktı

Kolombiya Maduro'nun kararını tanımadı

Kolombiya Maduro'nun kararını tanımadı
 

POPÜLER HABERLER

Akıl almaz görüntü! Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Akıl almaz görüntü! Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA