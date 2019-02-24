Ankaragücü, B.B. Erzurumspor'u 90+3'te devirdi

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı. Ankaragücü 25. dakikada Tyler Boyd'un golüyle öne geçerken, Erzurumspor'da Kristian Opseth skoru eşitledi. Konuk takımda Kristian Opseth 73. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Başkent ekibinde Jamaikalı golcü Dever Orgill 90+3'te sahne alarak takımına 3 puanı getirdi.

Alınan bu sonucun adından Ankaragücü puanını 27 yaparken, son üç haftada hanesine 7 puan yazdırdı. Erzurumspor 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Erzurumspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

MUSTAFA KAPLAN BAYILDI

Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, Orgill'in attığı golden sonra yaşanan sevinç sırasında burnundan bir sakatlık geçirdi. Baygınlık geçiren Kaplan, kısa süre sonra yeniden ayağa kalktı. Yüzüne darbe alan Mustafa Kaplan'a buz tedavisi yapıldı.