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Spor

Ankaragücü deplasmanda farklı kazandı

Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

18 Ekim 2024 Cuma 22:44 - Güncelleme:
Ankaragücü deplasmanda farklı kazandı
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Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Ankaragücü 3-0 kazandı.

Maçta ev sahibi Yeni Malatyaspor olmasına rağmen müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller 10, 39 ve 90+2. dakikalarda Riad Bajic, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'den(P) geldi.

Bu galibiyetle birlikte Ankaragücü, ligdeki puanını 13'e çıkarırken Malatyaspor puan silme cezası sebebiyle -3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Ankaragücü, Kocaelispor'u ağırlayacak. Malatyaspor, Ümraniye deplasmanına gidecek.

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