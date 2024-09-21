Ankaragücü evinde kazandı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü, 35. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltı golüyle öne geçti. Sakaryaspor, 42. dakikada Emre Demir ile skoru eşitledi.

Ankaragücü, 83. dakikada Dorin Rotariu'nun golüyle galibiyete ulaştı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, 9 puana ulaştı. Son 5 maçta 4. kez puan kaybeden Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.

Ankaragücü, gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.