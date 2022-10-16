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Spor

Ankaragücü Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacak

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Ankaragücü'nde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

AA16 Ekim 2022 Pazar 09:10 - Güncelleme:
Ankaragücü Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacak
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral kazandı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ligin en golcü (25) takımı olan Fenerbahçe ise başkent deplasmanında son 4 maçında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle geliyor. Ligde son iki deplasman maçında (Konyaspor ve Beşiktaş) gol atamayan Jorge Jesus'un öğrencileri, başkentten 3 puanla dönmeye çalışacak.

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MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçına ev sahibi takımın taraftarları büyük bir ilgi gösterdi.

Maçın biletleri genel satışa çıktıktan sadece 13 dakika sonra tükendi. Eryaman Stadı'nda maç günü tribünlerin tamamı dolu olacak.

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