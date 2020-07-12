12 Temmuz 2020 Pazar 17:37 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 18:00

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Ankaragücü - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray'da Donk sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 11'de yer alacak. Fatih Terim, 2003 doğumlu Emin Bayram'ı sahaya kaptan olarak çıkaracak.

FATİH TERİM: "TAKIMIN EN ESKİSİ EMİN BAYRAM OLDUĞU İÇİN KAPTANLIĞI ONA VERDİK"

Fatih Terim maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Donk'un sakatlığı ve Emin Bayram'ın sahaya kaptan olarak çıkmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Donk'un bileğinde son saniye sakatlık oldu, oynayamayacağını ifade edince Emin'e şans verdik. İnşallah iyi de oynayacak, onun için iyi fırsat. Takım kaptanımız aynı zamanda. 9 senedir Galatasaray'da, en eski o. O yüzden ona kaptanlık verdik. Emin Bayram'a söyledim, kendisini her hatasında affedecek bir hocası, bir camiası var. Ona çıkıp oynamak kalıyor"

İlk 11'ler şöyle:

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill

Galatasaray: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, Adem