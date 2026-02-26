İSTANBUL 8°C / 4°C
26 Şubat 2026 Perşembe
Spor

Ankaragücü, Gazze'de iftar verdi

MKE Ankaragücü, “Üzülmeyin Çocuklar, Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık” projesi kapsamında Gazze'de iftar organizasyonu düzenledi.

26 Şubat 2026 Perşembe 22:58
Ankaragücü, Gazze'de iftar verdi
MKE Ankaragücü Kulübü, "Üzülmeyin Çocuklar, Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" projesi kapsamında Gazze'de iftar verdi.

Başkent ekibi, Filistin ve dünyanın farklı yerlerinde mağduriyet yaşayan çocuklar için destek çağrısı yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir zaman olduğu vurgulandı.

Açıklamada, MKE Ankaragücü Kulübünün zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocukların ve ailelerin yanında olmayı sorumluluk kabul ettiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Başta Filistinli Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere, Gazze ve dünyanın farklı coğrafyalarında mağduriyet yaşayan çocukların yalnız olmadığını göstermek istiyoruz. 'Üzülmeyin Çocuklar, Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık' kampanyasına destek vererek hiçbir çocuğun aç uyumaması, hiçbir masum hayatın umutsuzluğa mahkum olmaması için dayanışma çağrısında bulunuyoruz. Bizim için din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin; zulüm gören, mağdur edilen ve sesi duyulmayan herkesin yanında olmak insani bir görevdir. Daha adil, daha barış dolu ve daha umutlu bir dünya için sessiz kalınmışlıkların geç kalınmışlıklara dönüşmemesi adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Başkent temsilcisinin paylaşımında, Gazze'de 1500 çocuğa iftarlık dağıtımının videosu da yer aldı.

