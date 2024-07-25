İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9892
  • EURO
    35,9274
  • ALTIN
    2521.19
  • BIST100
    10992.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü hazırlık maçında Kayserispor'u 3 golle geçti
Spor

Ankaragücü hazırlık maçında Kayserispor'u 3 golle geçti

Kayserispor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla mağlup oldu.

IHA25 Temmuz 2024 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Ankaragücü hazırlık maçında Kayserispor'u 3 golle geçti
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor yeni sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçını da kaybetti. Sarı-kırmızılılar TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Kayserispor Tesislerinde karşı karşıya geldi. Kayserispor sahaya Bilal Bayazıt, Joseph Attamah, Julian Jeanvier, Arif Kocaman, Shukurov, Yaw Ackah, Aylton Boa Morte, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek, Mehmet Eray Özbek, Miguel Cardoso 11'iyle çıkarken; konuk ekip MKE Ankaragücü ise Bahadırhan, Kitsiu, Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Abdurrahim, Cem, Ali Kaan, Saponara, Bajic, Rodruguis ve Bassogog ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip MKE Ankaragücü'nü 2-0 önde tamamlarken karşılaşmayı ise 3-1'lık sonuçla kazandı. Kayserispor'un golünü 65. dakikada Mehmet Eray Özbek atarken, MKE Ankaragücü'nün gollerini ise 22. dakikada Riccardo Saponara, 43. dakikada Ali Kaan Güneren ve 69.dakikada Renaldo Cephas attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.