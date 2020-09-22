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Spor

Ankaragücü Idriz Voca'yı Ankara'ya getirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Kosova Milli Takımı'nda da forma giyen İsviçre'nin Luzern takımından Idriz Voca ile sözleşme imzalayacak.

AA22 Eylül 2020 Salı 09:49 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 09:49
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca'yı transferi için Ankara'ya getirdi.

Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Voca'nın Ankara'ya geldiğini duyurarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, İsviçre'nin Luzern takımından Kosova Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Idriz Voca'yla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaları atacağız." ifadesini kullandı.

23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

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