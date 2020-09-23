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Spor

Ankaragücü Idriz Voca'yı transfer etti

Ankaragücü, Kosovalı ön libero Idriz Voca ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA23 Eylül 2020 Çarşamba 17:40 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:40
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Transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, son olarak İsviçre’nin FC Luzern forması giyen Idriz Voca’yı renklerine bağladı.

Başkent ekibi, Kosova milli takım oyuncusu 23 yaşındaki orta saha Idriz Voca ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Voca için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Idriz Voca transferi ile takımlarının daha da güçlendiğini ifade eden Başkan Fatih Mert, transferin sarı lacivertli camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Idriz Voca ise “Ankaragücü gibi köklü ve başarılı bir kulübün parçası olmak gurur verici. Ankaragücü camiasına hizmet edecek olmaktan heyecan duyuyorum. Sarı-lacivert formayı giyip takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak için tüm gücümü göstereceğim. Kosovalı olarak Türkiye’de bulunmaktan çok memnunum.” açıklamalarında bulundu.

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