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Spor

Ankaragücü Jese ve Macheda'nın golleriyle turladı

Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu karşılaşmasında Ankaragücü, Tuzlaspor'u Jese ve Macheda'nın golleriyle 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

20 Aralık 2022 Salı 15:39 - Güncelleme:
Ankaragücü Jese ve Macheda'nın golleriyle turladı
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Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topu düzeltip vuruşunu yapan Jese'nin şutu ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını da MKE Ankaragücü, 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada Marlon'un sol kanattan ceza alanı içine yerden kestiği ortada Macheda'nın dokunuşu filelere gitti. 2-0

89. dakikada Tuzlaspor ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde penaltı kazandı.

90+1. dakikada Tuzlaspor penaltı atışından yararlanamadı. Takımının kazandığı penaltı atışını kullanan Mata'nın vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü gole izin vermedi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan MKE Ankaragücü, adını son 16 turuna yazdırdı.

Öte yandan, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan MKE Ankaragücü'nün 23 Aralık Cuma günü Spor Toto Süper Lig'de karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin de mücadeleyi yardımcılarıyla tribünden izledi.

Stat: Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Sinan Osmanoğlu, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 80 Alperen Babacan), Marlon, Oğuz Ceylan (Dk. 69 Fıratcan Üzüm), Pepe Rodrigues (Dk. 79 Şahverdi Çetin), Diack, Zahid, Jese (Dk. 80 Ariyibi), Chatzigiovanis, Macheda

Tuzlaspor: Angeler, Emirhan Tak, İbrahim Has, Sadi Karaduman (Dk. 65 Kerem Korkmaz), Mustafa Emre Can, Cisse (Dk. 76 Ahmet Fırat Seven), Rotman, Bilal Başacıkoğlu, Kone, Mata, Adeniyi (Dk. 63 Yahaya)

Goller: Dk. 7 Jese, Dk. 55 Macheda (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 17 Atakan Çankaya, Dk. 43 Oğuz Ceylan (MKE Ankaragücü), Dk. 43 Adeniyi, Dk. 59 İbrahim Has, Dk. 66 Rotman (Tuzlaspor)

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