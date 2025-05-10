Ankaragücü kazandı ama yetmedi! 1. Lig'e veda ettiler

Trendyol 1. Lig'in son haftasında kümede kalmak isteyen Ankaragücü ile play-off bileti almayı hedefleyen Amed SK karşı karşıya geldi. Ankaragücü 10 kişi kaldığı maçı 2-0 kazandı ama ikili averaj sonrasında Manisa FK ve Pendikspor'un gerisinde kaldığı için küme düştü.

Ankaragücü'ne 45+2. dakikada Dalcio ve 78. dakikada Miraç Şimşek kaydetti. Başkent ekibinde Görkem Cihan, 56. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ÜÇ TAKIMLA 48 İLE BİTİRDİ!

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Ankaragücü son hafta kazanmasına rağmen kümede kalmayı başaramadı. Manisa FK, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve puanını 48 yaparak ikili averajda Ankaragücü'nü geçti. Pendikspor, Bandırmaspor'a 2-1 kaybetti ama 48 puanda olmalarına rağmen Ankaragücü'nü geçen bir diğer takım olarak ligde kaldılar.

Öte yandan 57 punda kalan Amed SK, play-off hedefine ulaşamadı.

Son olarak 2016-2017 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden Ankaragücü, gelecek sezon yeniden 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.