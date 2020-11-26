Ankaragücü Mustafa Dalcı'ya emanet

DHA 26 Kasım 2020 Perşembe 13:41 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 13:41

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Ankaragücü, yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Eryaman Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak haftanın açılış maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Bu karşılaşma başkent ekibi, 2 ilki birden yaşamak istiyor.

Geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-1 yenilen ve teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçına yardımcı antrenörler ile çıkacak. Bu handikaba rağmen başkent ekibinde hedef hem bu sezon ilk galibiyetini almak hem de 10 yıldır yenemediğini rakibini mağlup etmek. Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

TRABZONSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA MUSTAFA DALCI YER ALACAK

Süper Lig'de 7 maça çıkan Ankaragücü, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. Ankaragücü'nde sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil takımdan ayrı kalacak. Tiago Pinto ise takıma katıldı. Henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan Ankaragücü'nde kulübün isteği üzerine Zonguldak Kömürspor'dan ayrılan ve dün antrenör olarak anlaşmaya varılan Mustafa Dalcı, Trabzonspor maçında takımın başında sahaya çıkacak.

Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Ankaragücü'nün muhtemel 11'i şöyle:

"Ricardo Friedrich - Stelios Kitsiou, Zvonimir Sarlija, Michal Pazdan, Atila Turan, Daniel Lukasik, Atakan Çankaya, Saba Lobjanidze, Luka Adzic, Alper Potuk, Torgeir Borven."