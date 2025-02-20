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Spor

Ankaragücü, potada Trabzonspor'u geçmeyi başardı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta erteleme maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, evinde Trabzonspor'u 95-85'lik skorla yendi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 23:01 - Güncelleme:
Ankaragücü, potada Trabzonspor'u geçmeyi başardı
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta erteleme maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, evinde Trabzonspor'u 95-85'lik skorla yendi. TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın sonucunda başkent ekibi, 24'üncü maçında 15'inci galibiyetini alırken, Trabzonspor, 25'inci maçında sahadan 6'ncı kez mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin 3. çeyreğinde Trabzonspor'dan İsmail Cem Ulusoy, ikinci teknik faul almasının ardından oyundan ihraç edildi.

Müsabaka, daha önce hem skorbord hem de şut süresini gösteren tabeladaki arıza nedeniyle hakemler tarafından tatil edilmişti.

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