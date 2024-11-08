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Spor

Ankaragücü sahasında farklı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kenan Koçak'ın ekibi Ankaragücü evinde Mehmet Altıparmak'ın yönetimindeki Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti.

8 Kasım 2024 Cuma 22:57 - Güncelleme:
Ankaragücü sahasında farklı kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kenan Koçak'ın ekibi Ankaragücü evinde Mehmet Altıparmak'ın yönetimindeki Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Ankaragücü'nün gollerini 54. dakikada Riad Bajic, 90+5'te Renaldo Cephas ve 90+7'de Efkan Bekiroğlu attı.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü ligdeki son 4 maçından 3. galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti.

Ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Esenler Erokspor ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Erokspor evinde Çorum FK'yi ağırlarken, Ankaragücü deplasmanda Gençlerbirliği karşılaşacak.

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