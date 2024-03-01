Ankaragücü Kulübü, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere ettiği küfürleri için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Konuyla ilgili TFF kararını verdi.

Radyospor'un haberine göre; TFF, Ankaragücü'nün Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş için şikayet başvurusunu reddetti.

İŞTE TFF'NİN REDDETME SEBEBİ

Türkiye Futbol Federasyonu, şikayet dilekçesinin reddetme sebebini şu şekilde açıkladı:

"VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde ilgili madde hükmünün uygulanmayacağının belirtilmesi; ayrıca müsabaka görevlilerinin raporlarında da iddialarınıza ilişkin herhangi bir husus bulunmadığının tespit edilmiş olması nedeniyle; şikayet dilekçenize yönelik olarak bir işlem yapılamayacağı hususunu bilgilerinize rica ederiz."

NELER OLMUŞTU?

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Maçın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın, tribünlere yönelik hareketleri ve birtakım ifadeleri olmuştu.

ANKARAGÜCÜ'NÜN ŞİKAYETİ

Söz konusu görüntüler sonrası Ankaragücü harekete geçmişti. Başkent temsilcisi, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde tribünlere yönelik hareketi sebebiyle TFF'ye başvuruda bulunulacağını açıklamıştı.

MAÇ SONU GERGİNLİK OLMUŞTU

Ankaragücü'nün 3-0'lık galibiyetiyle sona eren maçın son anlarında Oosterwolde ile Pedrinho arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanmış, bitiş düdüğüyle birlikte Mert Hakan Yandaş ve Kazımcan Karataş'ın başrolde olduğu bir tartışma daha alevlenmişti.

Diğer oyuncular ve teknik heyetleri araya girmesiyle ikili arasındaki tartışma büyümezken Mert Hakan Yandaş'ın çok öfkeli olduğu görüldü.