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Spor

Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek

MKE Ankaragücü taraftarı Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Filistin'e destek koreografisi gerçekleştirdi.

IHA4 Mayıs 2024 Cumartesi 01:43 - Güncelleme:
Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek
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Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında hafta MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor karşılaşması Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynandı.

Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu karşılaşması öncesinde kale arkasında iplerle koreografi hazırlayarak Filistin'e destek verdi. Açılan dev pankartta Mescid-i Aksa ve Filistinli çocukların fotoğrafları yer alırken, "Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" ve "Özgür Filistin" yazıları da yer aldı. Taraftarlar tekbir getirerek İsrail aleyhine tezahürat yaptı.

"HİÇBİR TOPLUMA DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BU KADAR ZULMEDİLEMEZ"

Maçın ardından konu hakkında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "İslam aleminin bu dağınıklığı, Müslüman aleminin bu dağınıklığının çok büyük bir fotoğrafı. Bu orada olanlara hiçbir cevap veremeyen hiçbir aksiyon alamayan bir İslam alemi var. Bence biz kendimize bakmalıyız. Oradaki insanların çektiği acılar, bize sadece bir iki damla gözyaşı olarak geliyor ama baktığınızda İslam alemi kendi haline acımalı, kendimize acımalıyız. Hiçbir topluma dünyanın hiçbir yerinde bu kadar zulmedilemez ve bu kadar uzun süreli zulmedilemez ki dünyada milyarlarca Müslüman var ona rağmen bu yapılıyor. Buna sadece ses çıkararak, lafla karşılık vererek ve 'İsrail sen teröristsin' diyerek olmaz. Olmadığını da görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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