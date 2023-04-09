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Spor

Ankaragücü, tehlike bölgesinden uzaklaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, İstanbulspor galibiyeti ile birlikte düşme potasından biraz daha uzaklaştı.

AA9 Nisan 2023 Pazar 11:55 - Güncelleme:
Ankaragücü, tehlike bölgesinden uzaklaştı
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MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 3-2 yendikleri İstanbulspor karşısında çok kritik bir 3 puan aldıklarını, tehlikeli bölgeden uzaklaşarak üst sıralara tırmanmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Hüseyin Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde dün aldıklarını galibiyetin önemine vurgu yaparak, "Bizim için sezonun önemli maçlarından biriydi. Hedefimiz üst sıralara hızlı bir şekilde tırmanmak ve 42 yıl sonra Türkiye Kupası'nı başkente getirmek. İstanbulspor maçını 3 puanla tamamladığımız için çok mutluyuz. Teknik direktörümüz Tolunay Kafkas'ın pes etmeyen, savaşçı bir yapısı var. Bu da sahadaki oyun anlayışımıza yansıyor. Taraftarlarımızın bulunduğumuz konum gereği yaşadığı stresin farkındayız. Tehlikeli bölgeden en hızlı şekilde uzaklaşıp, ligi üst sıralarda tamamlayarak onları mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta Fenerbahçe'yle oynayacakları maçı değerlendiren Aytekin, "Önümüzde Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe müsabakası var. O karşılaşmadan da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Bu sene başında başkanımız Sayın Faruk Koca, Avrupa hedefi koymuştu. Bu hedefin de 3 maç gerisindeyiz. Türkiye Kupası'nı alarak gelecek yıl Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Diack'ta başka bir kulübe ait opsiyon yok"

Hüseyin Aytekin, son haftaların formda ismi Lamine Diack'ın sözleşmesinde başka bir kulübün opsiyonu hakkı olmadığını dile getirdi.

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen oyuncuyla ilgili basında yer alan "Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payı ve geri alma opsiyonu var." şeklindeki haberlere değinen Aytekin, "Diack ile 4 yıllık sözleşmemiz var ve mukavelesinde başka kulübe ait herhangi bir opsiyon kesinlikle söz konusu değil." şeklinde konuştu.

Hüseyin Aytekin, takımın en golcü ismi Ali Sowe başta olmak üzere Emre Kılınç, Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı gibi önemli isimlerin kiralık forma giydiğinin hatırlatılması üzerine "Kiralık olan ve sözleşme süresi sona erecek oyuncularımız mevcut. Yerli ve yabancı futbolcularımız MKE Ankaragücü'nde ve Ankara'da olmaktan mutlu. Ali Sowe dahil kiralık futbolcularımızın hepsi burada mutlu. Yeni sezonda da hocamızın isteği doğrultusunda bu oyuncuların takımımıza kazandırılması için yönetim kurulu olarak gereken çalışmaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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