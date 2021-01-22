AA 22 Ocak 2021 Cuma 00:11 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 00:12

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi bir oyunla kazandığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

"3 YA DA 4 OLABİLİRDİ"



İlk yarı oyununu skor olarak bitirebileceklerini belirten Dalcı, "Çok ciddi pozisyonlar yakaladık, ilk yarı herhalde 3 ya da 4 olabilirdi. Ama bu tarz maçlarda özellikle son 3 haftada mağlup olmamız ciddi takımlarla oynamamız bizi yıpratmıştı. Psikolojik olarak böyle bir maçta tamamen galibiyeti düşünmek ve bu maçı mutlaka alabilmek düşüncesi futbolcular üzerinde ciddi etkiler yaratabiliyor. Oyuncularım ikinci yarının son 10 dakikası bunu yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Dalcı, "İyi oynamak bazen yeterli olmuyor. Önemli olan böyle maçları kazanabilmek, hanene 3 puan yazdırabilmek. Bu bir başlangıç oldu inşallah bundan sonra da puan ya da puanlar alırız." şeklinde konuştu.

Ligde hiçbir maçın kolay olmadığını bildiklerini belirten Dalcı, "Biz de bu zorlukları oyuncularımızla aşacağımızı inanıyorum. Bu anlamda bugün sahaya yüreğini koyan, galibiyet için savaşan futbolcularımı tekrar yürekten çok ama çok tebrik ediyorum. Bu galibiyeti de gerçekten özellikle dün bizi ziyaret eden büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.