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Spor

Ankaragücü, Torgeir Börven ile 2+1 yıllığına anlaştı

Süper Lig takımı Ankaragücü, Norveç Ligi'nin gol kralı Torgeir Börven ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Börven Ankara'ya gelmek için yola çıktı.

IHA29 Eylül 2020 Salı 13:40 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 13:40
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Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü bombayı patlattı. Norveç’in gol kralı Torgeir Börven ile anlaşmaya varan Başkent ekibi, oyuncuyu Türkiye’ye getiriyor. Uçağa binen 28 yaşındaki golcü futbolcu, Ankara’ya gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini 2+1 yıllığına Ankaragücü’ne bağlayan imzayı atacak.

SÖRLOTH ETKİSİ BEKLENİYOR

Odds forması altında 33 maçta 21 gol atarak krallık yarışını zirvede tamamlayan Torgeir Börven, bu performansının ardından Norveç’in en önemli ekiplerinden Rosenborg’a transfer olmuştu. Bu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir süredir görüşme halinde olan ve Börven’in bonservisini alan Ankaragücü, golcü oyuncudan geçen sezon Trabzonspor forması giyen Norveçli yıldız Sörloth etkisi bekliyor.

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