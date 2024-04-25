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Spor

Ankaragücü ve Enis Destan, PFDK'ye sevk edildi

MKE Ankaragücü ve Trabzonsporlu Enis Destan, Ziraat Türkiye Kupası maçındaki çeşitli ihlallerden dolayı PFDK'ye sevk edildi.

25 Nisan 2024 Perşembe 17:13 - Güncelleme:
Ankaragücü ve Enis Destan, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü Kulübünü ve Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçındaki çeşitli ihlallerden dolayı disipline sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'un futbolcusu Enis Destan'ı ise bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakadaki kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderdi.

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