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Spor

Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'nda Somaspor'u rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Spor Toto 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig'de mücadele eden Somaspor'u 2-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

26 Ekim 2021 Salı 15:16 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 15:16
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Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçında Ankaragücü ve Somaspor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumunda oynanan mücadele, Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller 13. dakikada Owusu Kwabena, 54. dakikada penaltı atışını gole çeviren Nadir Çiftçi'den geldi.

Sahasında oynanan karşılaşmada tur atlayan Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4.tura yazdırdı.

4.tur eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli olacak.

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Cem Ekinci, Alperen Babacan, Erdi Dikmen, Yasin Güreler, Ali Kaan Güneren (Dk. 65 Ulaş Yılmaz), Şahverdi Çetin (Dk. 65 Hasan Hüseyin Acar), Chahechouhe (Dk. 74 Emre Eren), Geraldo (Dk. 65 Yasir Karabay), Owusu, Nadir Çiftçi (Dk. 73 Ferdi İmdat)

Somaspor: Ali Serçek, Onur Ulaş, Mustafa Şengül, Yasin Yıldız, Kadir Karış (Dk. 81 Melih Şencan), Ali Akkuş, (Dk. 46 Mücahit Aslan), Furkan Şimşek (Dk. 46 Yılmaz Ceylan), Kerim Coşkun (Dk. 46 Özcan Aydın), İbrahim Ak, Osman Hanoğlu (Dk. 70 Enes Bakal), Talha Reşat Bulut

Goller: Dk. 13 Owusu, Dk. 54 Nadir Çiftçi (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

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